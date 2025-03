Quando la musica è ‘sorellanza’

La cantautrice britannica Sarah Jane Morris torna in Romagna con The Sisterhood, omaggio alle maggiori interpreti femminili della musica contemporanea. Mercoledì alle 21, nell’ambito della stagione 2024-2025 a cura di Ater Fondazione, sarà all’Auditorium Pina Renzi di Morciano per un concerto. E’ uno dei tre previsti i in Italia nell’ambito del suoi tour. La cantante sarà accompagnata da Tony Rémy alla chitarra elettrica e acustica, Marcus Bonfanti alla chitarra acustica ed Henry Thomas al basso elettrico. Il live prende spunto dal suo ultimo album dal titolo The Sisterhood (La Sorellanza), uscito lo scorso 8 marzo in occasione dell’International Women’s Day, in omaggio a quelle grandi artiste contemporanea, legate tra loro da un sentimento di vicinanza per scelte artistiche e lotte personali e che hanno ispirato la Morris nell’intero arco della sua carriera. Si tratta delle grandi voci che spaziano dal black del jazz americano alle stelle del rock e del pop, cantautrici di generi musicali diversi che si sono passate il testimone di generazione in generazione, come Bessie Smith, Billie Holiday, Nina Simone e Miriam Makeba e, ancora Aretha Franklin, Janis Joplin, Rickie Lee Jones e Patti Smith, fino ad Annie Lennox e Sinead O’Connor.

Donne con le quali la Morris, che ha sempre intrecciato musica e impegno civile, celebra appunto la sorellanza. Con l’immancabile supporto di Rémy sono così state create dieci canzoni che raccontano la storia di ognuna di queste icone della musica, mettendone in evidenza l’essenza e lirica per rispecchiare la forma musicale e lo stile di ogni artista. Con tutte le sfumature canore che spaziano dal blues al rock fino al jazz e al soul con un’estensione di quattro ottave la Morris non mancherà di conquistare il suoi fan. La star mondiale, che nel suo concerto a Riccione, aveva espresso apprezzamenti per la riviera, elogiandone soprattutto l’atmosfera, è approdata alla ribalta nazionale negli anni Ottanta, sull’onda della cosi detta British invasion, con band politicamente attive come The Republic e The Communards. Fino a oggi ha pubblicato 15 album da solista, riscuotendo sempre un grande successo, merito della sua inconfondibile ugola d’ora che si estende da toni bassi riverberanti in un falsetto bruciante e pieno di soul.

Nives Concolino