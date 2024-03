Quando la musica torna al centro ’The Who’, il ricordo in un video

"La musica torna al centro" per ricordare, con la cover acustica del rock anthem “Baba O’Riley”, gli 80 anni di Roger Daltrey e i 60 di attività dei “The Who”, la storica rock band britannica. I protagonisti sono ancora una volta i musicisti riminesi riuniti sotto il nome di “Colletivo Frontera”, che tornano a sorpresa pochi mesi di distanza dalla loro prima apparizione (un video originale di “A rainy night in Soho”, in ricordo del leader dei “The Pogues”, Shane MacGowan). Come in ogni collettivo la forza è il gruppo, mentre i singoli possono alternarsi; così, in questa seconda avventura, i musicisti diventano 13 e, per implementare l’attitudine rock, arrivano i “Cardelli”, padre (Claudio) e figlio (Ricky), e la potente voce femminile di Ella Liguori. Alle regie musicali e video confermati Gianluca Morelli e Max Morri. “Un solo microfono in sala”, ci spiega Lorenzo Semprini, voce e anima del progetto, “un magazzino vuoto, la voglia di suonare insieme, tutto in presa diretta, senza sovra incisioni;cambiano i generi e i protagonisti, a rimanere intatto è lo spirito che ci anima. Il Collettivo Frontera è un progetto “aperto”, una canzone che ha un significato in quel determinato momento, un anniversari. In questi primi due video abbiamo avuto un nucleo forte con qualche variazione, ma avremo diverse novità, anche come collaborazione di produttori, videomaker, fotografi”.

Come sono stati accolti i primi due video?

"Il primo, dedicato a Shane McGowan dei Pogues, ha grato il mondo, con commenti entusiastici dall’Irlanda, dagli Stati Uniti, dall’Australia, perfino Victoria Mary Clarke, moglie di Shane, ha rilanciato dal suo canale X il brano raccogliendo migliaia di visualizzazioni. Il video dedicato agli Who ha entusiasmato Eleonora Bagarotti, curatrice della mostra ufficiale dedicata agli Who “The kids are alright”, tanto che consegnerà il prossimo 24 marzo direttamente nella mani di Roger Daltrey (cantante degli Who) il video in questione".

Quali i prossimi appuntamenti del Collettivo?

"E’ un progetto aperto, pianifichiamo le uscite in base ad alcune ricorrenze speciali, per il prossimo video posso solo anticipare che sarà dedicato ad un grande artista scomparso proprio 30 anni fa e che ha segnato indelebilmente il rock degli anni ‘90. Sarà una versione molto particolare di un brano famoso della band di cui era leader. In primavera arriveranno altre novità".

Tanti musicisti diversi che si uniscono, si può parlare di “scena riminese”?

"Abbiamo tante band e artisti, molti interessanti, ma per me non esiste una vera e propria scena musicale riminese. C’è un grande tessuto di creatività che spesso fatica ad emergere per mancanza di spazi adeguati, ma che ha dalla sua una grande forza, quella di sapersi spesso compattare e fare “rete” e squadra, come nel caso del Collettivo Frontera ma non solo. Ricordo il momento straordinario di “Sfanghiamola”, del “Marecchia dream fest”, dei “Glory days in Rimini”, “E la chiamano Rimini”, solo per fare qualche esempio. Di base penso siamo ad un momento dei nostri percorsi in cui la stima reciproca e l’ammirazione spesso supera i piccoli screzi e le difese dei propri terreni conquistati. C’è anche una nuova generazione di musicisti che secondo me sta prendendo coscienza di cosa significhi fare questo nel 2024 con i suoi limiti e le sue opportunità".

Rimini capitale della cultura, possibilità?

"Rimini è una città che rispetto ad altre può rappresentare uno spazio in cui varie dimensioni vengano sviscerate, dal semplice intrattenimento ad una proposta più alta. Un pregio che può anche diventare un suo limite, con il rischio di perdersi in una proposta generalista. Come ogni altra città, la situazione degli spazi per una proposta creativa ed originale musicale (live e non solo) non è affatto semplice, mancano spesso palchi e platee adeguate per certa musica. Il Collettivo Frontera nasce anche per questo motivo, per un aiuto reciproco e anche per dire che quegli spazi a volte possiamo crearceli da soli con un po’ di fantasia e di sacrificio".

Paolo Angelini