Quando la solitudine degli uomini si trasforma in ‘Miracoli metropolitani’

Uno spettacolo dove si ride tanto, ma con un retrogusto amaro. Uno sguardo spietato sulla società contemporanea e sui suoi malesseri pronti a deflagrare quello offerto da Carrozzeria Orfeo, compagnia che negli anni si è ritagliata uno spazio nel panorama italiano. Per la prima volta a Rimini, la compagnia sarà questa sera (ore 21) al teatro Galli con ‘Miracoli metropolitani’, testo scritto da Gabriele Di Luca, che ne cura la regia insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Una commedia che racconta una solitudine sociale e personale, metafora del tempo che stiamo vivendo. Mentre all’esterno le fogne, ormai sature di spazzatura e rifiuti tossici, stanno allagando la città, in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina si muovono otto personaggi: Plinio, ex chef stellato in rovina, la moglie Clara, ex lavapiatti con velleità da imprenditrice, il figlio Igor, ossessionato dal videogame “Affonda l’immigrato”, Hope, tuttofare etiope mossa da obiettivi discutibili, Mohamed, professore in Libano, rider sfruttato in Italia; Patty, madre idealista di Plinio, chiamata a un’ultima battaglia. Per il linguaggio usato e per i temi affrontati lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 14 anni.