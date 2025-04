Quando l’alimentazione guarda alla sostenibilità

La sostenibilità è oggi una scelta importante per proteggere il pianeta e garantire a tutti un futuro migliore. Gli alunni della classe II A della scuola Maestre Pie di Rimini, con il professore di scienze, Pietro Curzi, hanno partecipato al progetto ‘Il buono che c’è’ promosso da Conad, scoprendo l’importanza dell’alimentazione sostenibile.

L’attività è stata suddivisa in tre incontri: una lezione in classe di due ore, una visita al punto vendita Conad con una spesa simulata e un incontro finale in classe. Nel corso del progetto gli alunni hanno imparato che mangiare in modo sostenibile significa scegliere cibi che rispettano l’ambiente e i lavoratori del settore.

Quando si fa la spesa bisogna preferire alimenti di stagione, locali, con un basso impatto ambientale e prodotti in modo etico. Tra gli alimenti sostenibili troviamo prodotti a km 0, i cibi biologici e quelli venduti sfusi o con imballaggi ecologici. Durante gli incontri sono stati forniti alcuni consigli generali, come diffidare di prezzi troppo bassi e adottare un’alimentazione varia.

Uno dei problemi è lo spreco alimentare: spesso viene buttato via cibo ancora buono per eccedenze nei consumi, per scadenze troppo brevi, o perché l’aspetto non è perfetto. In conclusione, grazie al progetto gli alunni hanno compreso che ognuno con le proprie piccole scelte quotidiane può fare la differenza, mangiando meglio, sprecando meno e rispettando la natura.

Federica Massari, Caterina Bovara