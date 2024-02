Quando l’amore è prioritario per una coppia di postini

Di lettere d’amore ne hanno fatte recapitare tante Oreste e Valentina, ma quest’anno "sulla cartolina di San Valentino – assicura Oreste Febei - scriverò che Poste Italiane ci ha regalato un futuro pieno di speranza". Lui e lei lavorano in Poste Italiane da diversi anni. Oreste è caposquadra nel Centro recapiti a Riccione, mentre Valentina Tontini lo è a Rimini. "Ci siamo conosciuti da giovani - racconta lui – ma è stata Valentina a iniziare un’esperienza con contratto a termine in Poste Italiane già nel 2014. Era entusiasta e mi ha convinto a fare domanda di assunzione in azienda, per guadagnare qualcosa che mi permettesse di pagare gli studi". Dopo avere studiato entrambi all’università di Urbino, è iniziata un’altra avventura insieme all’interno di Poste. "Nei primi anni di lavoro abbiamo nascosto questa relazione, perché volevamo evitare commenti da parte dei colleghi. Le donne, si sa, sono però più concrete, infatti è stata lei a convincermi che Poste Italiane poteva farci crescere professionalmente dando così stabilità alla nostra relazione. E così, nel 2019, siamo riusciti ad andare a convivere". Oreste, nonostante lavori per consegnare le lettere, non ne scrive tante, racconta Valentina. "Oreste non era romantico, un tipo da scrivere una lettera d’amore ma gli auguri sulla cartolina di San Valentino non ce li siamo fatti mai mancare. Oggi tanti nostri amici sono nostri colleghi e condividiamo insieme tanti momenti belli nella vita privata oltre che in quella professionale".