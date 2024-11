Quando l’arte mette la donna al centro

Si intitola Magnificat ed è la mostra personale di Laura Aprile che domani alle 18 inaugura negli spazi di Sea Contemporary Art (via Consiglio dei Sessanta 23, Dogana - Repubblica di San Marino). Un’esposizione curata da Filippo Lotti e con la regia di Alessandro Paladini, titolare della galleria. Laura Aprile, siciliana d’origine, vive e lavora a Firenze dal 1990. Nota per la sua attività ritrattistica, in Italia e all’estero, si distingue per l’affinità con l’immagine fotografica che spesso utilizza come matrice delle sue opere. Prima che pittrice è dunque regista, sceglie l’inquadratura dei soggetti omettendo parte del volto, guidando lo sguardo dello spettatore nel territorio dell’inconscio in cui il sogno è il risultato delle pulsioni e dei desideri. La sua ricca attività la vede appassionata esecutrice di ritratti incisivi e realistici e di nudi spesso di grandi dimensioni, come a voler sottolineare la monumentalità del corpo pittorico che si fa carne.

È una donna che dipinge le donne, che sceglie di raffigurare la femminilità nelle sue intime sfaccettature: le figure femminili, caratterizzate da una forte sensualità, sono al centro del suo racconto. La sua pittura, personalizzata da un intimo e suggestivo percorso, scava, documenta, attraversa e suggerisce traiettorie enigmatiche. Dopo la presentazione del percorso espositivo, a cura della storica dell’arte Elisabetta Leporellie, alla presenza dell’artista, è in programma un concerto di pianoforte in cui si alterneranno tre musicisti: Francesco Barducci, Alejandro Paladini e Esteban Paladini.