Quando lo sport sposa il cinema per promuovere i valori

Lo sport a Riccione sposa il cinema con l’intento di promuovere i buoni valori. Così oggi alle 18,30 al Cinepalace la Polisportiva Riccione in collaborazione con Giometti Cinema proporrà il film 999 - L’altra anima del calcio di Federico Rizzo. La proiezione sarà preceduta da una presentazione di Marco De Marchi, produttore del film, nonché ex calciatore di serie A. Come sottolineano gli organizzatori "l’obiettivo è quello di raccontare una storia comune e universale, senza il bisogno di costruire eroi inossidabili: un messaggio importante non solo per futuri calciatori, ma per gli atleti di tutti gli sport e per i genitori che li accompagnano nel loro percorso". Il film, prodotto da Oblivion Production, vede nel cast Mattia Peren, Anita Kravos, Ettore Nicoletti, Luis Molteni, nonché Gianni Pellegrino, Marika Frassino e Orfeo Orlando, emergenti e giovanissimi calciatori di talento, e la partecipazione straordinaria di Tatti Sanguineti, De Marchi, Oreste Didonè, Fabio Valente, Paolo Amir Tabloni, Marco Nichett e Alberto Mingozzi. La storia ruota attorno al sedicenne Lorenzo, attaccante nelle giovanili di una prestigiosa squadra di calcio, che vive con la sua famiglia a Piacenza. È spinto dall’impeto di diventare un campione, ma il percorso è pieno di ostacoli da superare. A questa storia nella pellicola si alternano interviste a campioni e a mancati campioni.

Come sottolinea la Polisportiva Riccione "con l’uso dei veri principi dello sport, il docufilm, tratto dal romanzo di Paolo Amir Tabloni, invita gli spettatori a una riflessione, sottolineando i valori della solidarietà, della famiglia e dell’amicizia. I conflitti con la squadra, gli ostacoli fisici, gli scontri in famiglia e la possibilità di emergere o di abbandonare per sempre il sogno di una vita. Temi mai raccontati al cinema, ma di grandissimo interesse per i numerosi appassionati di calcio e di sport in generale. In particolare, nei più giovani il film può veicolare valori formativi importanti, svelando gli errori del processo di formazione". 999 - L’altra anima del calcio ha vinto il prestigioso ‘Paladino d’oro’ categoria ‘Best Fiction’ alla 43esima edizione dello Sport Film Festival di Agrigento lo scorso 25 novembre e tanti altri prestigiosi premi. La pellicola gode pure del patrocinio di Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), Aic (Associazione italiana calciatori), Aia (Associazione italiana arbitri), Lnd (Lega nazionale dilettanti).

Nives Concolino