Quando l’omicidio diventa show

Quando la cronaca nera diventa un misto tra il palinsesto di un talent show e l’ultima hit virale di TikTok, capisci che la realtà ha decisamente superato la fantasia. Il caso di Pierina Paganelli, tragico di per sé, è ormai un pentolone mediatico dove convivono cronaca, gossip e trash in un caotico minestrone all’italiana. L’ultimo ingrediente? Una canzone su YouTube che mescola rime accattivanti e battute degne di un karaoke noir. “Vedo nero ma è Neri”. Ma il problema è che qui si parla di un omicidio, e il risultato è un mix surreale tra “Un giorno in pretura” e il Festival di Sanremo. Tra il dramma e il varietà, non si capisce se ridere o piangere.