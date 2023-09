Quando Lorenzo Cagnoni scattava sulla fascia

Tanti riminesi, dopo la morte di Lorenzo Cagnoni, hanno voluto sottolinearne le doti di politico e manager. E sono molti anche i ricordi di chi l’ha conosciuto sotto altre vesti. Cagnoni era legatissimo a Viserba, ha fatto tanto per la frazione e da giovane ha pure allenato la squadra locale. Il calcio era una grande passione del presidente di Ieg, tanto che i dipendenti, per ricordarlo, hanno scelto una foto in cui lui palleggia. Un’altra foto del Cagnoni calciatore arriva da Umberto Farneti, suo compagno di classe al liceo ’Giulio Cesare’. "L’ultimo anno di scuola abbiamo fatto entrambi parte della squadra di calcio del liceo – ricorda Farneti – Abbiamo giocato un torneo, vincendo contro i ragazzi del liceo ’Serpieri’ e del liceo di San Marino e pareggiando con l’istituto ’Valturio’. Me lo ricordo bene Cagnoni in campo: giocava come ala destra".

Nella foto: Farneti (in piedi, primo da sinistra), Cagnoni (al suo fianco) e i compagni di squadra