"Quando Lucio Dalla scoprì l’America"

La note delle più popolari canzoni di Lucio Dalla domani (ore 21) echeggeranno al teatro Galli di Rimini in occasione dello spettacolo musicale DallAmericaLucio, organizzato da Rimini Classica. Avverrà nel ricordo del famoso concerto tenutosi a New York a fine marzo 1986, quando il celebre cantautore bolognese presentò per la prima volta al pubblico mondiale il brano Caruso nell’ambito del tour DallAmeriCaruso. Sul palco con Rimini Classica ci sarà Roberto Costa, bassista e produttore del cantautore bolognese. Ne parla Aldo Zangheri, direttore artistico di Rimini Classica.

Pèrché riproporre Dalla?

"Perché è richiestissimo dal pubblico. In questo momento della storia musicale è il cantautore che sta riscuotendo maggior successo in assoluto, a mio parere più di quand’era in vita. Con lui ho fatto un paio di concerti anche al porto di Rimini, era all’apice, ma non così universale. Ora solo col nome Dalla i teatri si riempiono".

Chi salirà sul palco?

"A esibirsi sarà il cantante Alberto Bastianelli, accompagnato da me alla viola, Gionata Costa, violoncellista e fondatore dei Quinto Rigo, Silvia Wakte alla chitarra, Mattia Guerra al pianoforte e la special guest Roberto Costa, bassista e produttore col quale Dalla fece diversi concerti, compreso il tour in America. Sarà lui a raccontare alcune storie e aneddoti su Lucio, nonché alcuni momenti vissuti con lui in trent’anni di live, studio e vita. Questo renderà lo spettacolo ancora più divertente".

Musica e non solo.

"Durante il concerto verranno pure proiettati degli spezzoni di video di Dalla, performance e interviste".

Cosa ascolterà il pubblico?

"Canzoni come La sera dei miracoli, Futura, L’anno che verrà, Caro amico ti scrivo, 4 marzo 1943, Disperato erotico stomp, naturalmente Caruso e tante altre ancora del suo infinito e sempre più richiesto repertorio, tant’è che per questa serata siamo ormai in sold out".

Nives Concolino