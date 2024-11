Quando l’unione fa la forza. Patto tra aziende per promuovere le eccellenze del territorio

Con ProduciAmo Romagna l’unione fa la forza. E’ partito ieri il progetto dedicato alle imprese per costruire e sostenere la crescita delle relazioni tra attori ed imprese romagnole in ambito enoagroalimentare, in partnership con Cna Rimini, Camera di Commercio della Romagna, RivieraBanca e Destinazione turistica Romagna. ProduciAmo Romagna ha come focus primario otto settori d’intervento come quello della birra, carni, ittico, lattiero, olivicolo, ortofrutticolo, panificazione e dolciario e viti vinicolo. Un sistema di valorizzazione reciproca che risponde ai bisogni del territorio, orientando le azioni delle aziende verso le nuove opportunità che il mercato e soprattutto la Romagna offrono.

"Gli obiettivi di ProduciAmo sono quelli di delineare misure a sostegno dello sviluppo economico e culturale delle imprese, creando un processo di costruzione e di sviluppo collettivo – spiega il direttore del progetto Maurizio Saggion -. In Romagna sono tanti i soggetti capaci e attivi sul territorio. Quello di cui c’è bisogno è un collante che li unisca tutti, costruendo un percorso e soprattutto una narrazione unica che racconti di settori diversi, concludendosi sulla valorizzazione del territorio". Spazio anche all’ascolto e all’analisi dei bisogni delle singole imprese, con l’attivazione di percorsi tarati su queste ultime e soprattutto sempre aggiornati. Ma le iniziative si rivolgono anche alla cittadinanza con il concorso fotografico ‘AnimaRomagna’, in cui i cittadini romagnoli potranno fotografare luoghi, oggetti, persone e attività che incarnino lo spirito della produzione del territorio. Le migliori istantanee del concorso proseguiranno il loro percorso narrativo con una mostra itinerante che si muoverà tra scuole, aziende, università e luoghi pubblici. Per valorizzare ancora di più i prodotti e soprattutto la Romagna, le fotografie che avranno saputo raccontare meglio il territorio, verranno inserite in un inedito calendario 2026.

Federico Tommasini