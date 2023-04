"Quando mi ritrovai seduto accanto a Mina"

Grande brindisi per il fotografo, pittore e commediografo dialettale Luciano Luzzi, che ieri ha soffiato su 90 candeline. A festeggiarlo a sorpresa, in municipio, sulle note del maestro Lanfranco Morri tra un nugolo di amici e una rappresentanza di Famija Arciunesa, è stata la sindaca Daniela Angelini in riconoscimento della sua invidiabile carriera. Instancabile lavoratore, tra il Dancing Vallechiara e il Caffè concerto Metropol in viale Ceccarini ha immortalato decine di celebrità.

Com’è cominciata la sua avventura?

"Nel 1951, a diciassette anni, andai a Urbino per frequentare la Scuola del libro. Passando davanti al negozio di un fotografo vidi un cartello con su scritto ‘cercasi aiutante’: entrai a chiedere di cosa avessero bisogno, perché di fotografia non sapevo niente. Mi appassionai così tanto al lavoro, che sei mesi dopo mi mandò a fare i servizi ai matrimoni".

Poi il ritorno in Romagna: qui è cominciata l’epoca d’oro?

"Soprattutto al Vallechiara, dove sono passati tutti i cantanti dell’epoca: ho fotografato Mina, la Vanoni, Modugno, la Berté e Mia Martini, poi Tony Renis, Charles Aznavour, Rita Pavone, Massimo Ranieri e tanti altri".

Tra i quali Gianni Morandi.

"La prima volta lo fotografai nel 1959, portava i calzoni corti e aveva solo 14 anni. L’avevano chiamato a esibirsi per tre-quattro sere, al caffè dove oggi c’è la gelateria Adler. Mina invece l’ho vista quand’era già famosa, ci siamo poi ritrovati a Riccione Alba allo stesso tavolo per il matrimonio di Piero Magini, tecnico di Mina, che arrivò con una pelliccia di visone bianco".

Di Zero invece che ricorda?

"Cantava con costumi strani, di lui avevo tante foto, richiestissime dai ‘sorcini’, tra queste una decina di ingrandimenti 30 per 40. Un giorno l’ho visto passare davanti al negozio e lo chiamai per donarglieli. Renato mi ha abbracciato dicendomi: non sai che regalo mi hai fatto".

Altra storia il Metropol?

"Lì ho fotografato più volte Nilla Pizzi, Baudo, Reitano, la Mondaini, i Vianella e Claudio Villa".

La sua è una lunga storia.

"È proseguita fino al 2006, quando mia moglie Silvana è morta. Stava subentrando il digitale. Al posto dello studio fotografico ho aperto la galleria con i miei quadri (firmati Izzul) in mostra anche all’estero. Nel 2010 ho chiuso tutto, continuo però a dipingere. Mi dedicavo anche al teatro, ma con la pandemia si è fermato tutto, ora però posso riproporre qualche commedia".

Nives Concolino