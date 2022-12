Quando Pelè era l’O Rei della Riviera

"Mi raccontò della sua infanzia nella favelas e di come partendo dall’avere così poco si può arrivare tanto lontano". Ad ascoltare quel ragazzo brasiliano parlare della sua vita c’era Edmo Vandi. Quello fu il suo incontro con O Rei, il calcio fatto persona. Pelè a Riccione venne due volte. La prima il 28 febbraio 1966. Era il suo viaggio di nozze. Il facoltoso imprenditore tedesco Rolan Endler, amante di Riccione dove aveva una villa e trascorreva parte dell’anno, era presidente onorario del Santos, la mitica squadra dove giocava Pelè. Quel ragazzo di 26 anni destinato a dominare il gioco del calcio portandosi a casa tre campionati mondiali, quell’anno si sposò con Rosemeri Reis Cholbi. Endler organizzò il viaggio di nozze in Europa. Non potevano mancare Parigi, Venezia e Roma, ma in quel tour ci fu spazio anche per Riccione. "Io lavoravo per il Comune, ma l’allora sindaco Biagio Cenni, su richiesta di Endler, mi chiese se volevo fargli da segretario. Fu così che conobbi Pelè e la moglie. Ricordo che portai Rosemeri a vedere mobili d’epoca tra Santarcangelo e Gambettola, perché voleva acquistarne. E stetti con Pelè. Era una persona estremamente disponibile e gentile, e amava questo Paese. Ricordo che mi disse che l’Italia era un vero scrigno di arte e cultura".

In quei giorni diversi riccionesi conobbero O Rei, tra questi anche Orfeo Grossi. "All’epoca ero dirigente della Riccione calcio e avevo due anni più di Pelè. Ricordo che scherzammo sul fatto che entrambe le nostre mogli si chiamavano Rosa Maria. Lo conobbi la prima volta al dancing Savioli, con noi c’era anche Gianni Minà che di lì a pochi giorni fece pubblicare una lunga intervista a Pelè. Andammo anche a Villa Alta, si giravano i locali. Parlando con Pelè avevi la sensazione che nemmeno lui sapesse chi era realmente. Era Pelè, il calcio, eppure parlava con estrema disponibilità, con tutti, una umanità unica. Arrivammo a parlare anche di figli, gli chiesi se ne voleva e lui mi disse ‘certo che ne voglio’, ed infatti ne ebbe diversi in futuro". O Rei tornò a Riccione nel 1967. Fu l’anno della partita amichevole di tutto il Santos con il Venezia, giocata allo stadio Nicoletti. "In quei giorni Endler mi affidò il compito di fargli da guida - racconta Vandi -. Voleva vedere i dintorni e decisi di portarlo a San Marino. Quando lo seppe la squadra vollero venire tutti, così partirono in pullman. Passai la giornata con Pelè e ci fermammo anche a mangiare qualcosa assieme. Mi raccontò la sua infanzia nella favelas e di come si poteva arrivare a livelli inimmaginabili, auspicando lo stesso destino per i tanti ragazzi che in tutto il mondo scendono in campo". Intanto sul campo del Nicoletti era tutto pronto. Il risultato? L’importante era che giocava Pelè. L’intero incasso andò alla casa per anziani.

Andrea Oliva