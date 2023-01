Quando Rimini si inchinò al giovane Vialli

di Carlo Cavriani

Tre lampi di classe di Vialli squarciano il grigiore di un pomeriggio di marzo. E il Rimini va ko. Siamo nel 1982, campionato di serie B, 25ª giornata. I biancorossi lottano per non retrocedere e giocano a Cremona. All’andata, in ottobre, aveva vinto il Rimini 3-1. In gol Traini , Saltutti e Parlanti. Ma il ritorno è tutta un’altra storia. Nella Cremonese sta nascendo una stella: Gianluca Vialli. E lui si prende una bella rivincita. Il ragazzino dalla folta chioma riccia, trova spazio accanto a un vecchio marpione come Sauro Frutti. Ha 18 anni, è un talento e un portafortuna, visto che proprio nel 1982, al primo anno di cadetteria, la Cremonese agguanta la salvezza e nella stagione successiva manca la promozione per un soffio. Il 14 marzo del 1982, Il Rimini prova a portare a casa almeno un punto da Cremona, ma sulla sua strada trova Vialli, un attaccante giovane e scatenato che non lascia scampo a Traini e compagni. Una partita, tanti ricordi, ora che non c’è più. Nella memoria restano le gesta di un fenomeno. Dopo 20 minuti Vialli va in fuga sulla sinistra e centra un cross radente, il grigiorosso Bonomi colpisce di piatto, Martini intercetta ma non trattiene. Cremonese in vantaggio. Al 37’ fallo inutile di Parlanti in area su un indemoniato Vialli. Per l’arbitro Angelelli è rigore. Frutti non perdona dagli 11 metri, 2-0 per la Cremonese. Due minuti dopo è lo stesso Vialli a mettere a segno il terzo gol. Ancora una volta scappa sulla sinistra, nessuno riesce a fermarlo, prima di battere ancora Martini. Il Rimini è al tappeto. Nella ripresa neppure un rigore di Parlanti riesce a rianimarlo. Finisce 3-1 per la Cremonese. La vendetta è completata. Vialli è l’uomo partita. Il Rimini deve inchinarsi alla sua classe. In quel Rimini giocava in porta Pietro Martini, in campo c’erano anche Antonio Baldoni, Mario Buccilli, Giampaolo Ceramicola, Roberto Parlanti, Corrado Merli, Gaetano Manzi, Piergiorgio Negrisolo, Giuseppe Donatelli, Ciro Bilardi ePasquale Traini. L’allenatore era Maurizio Bruno. La squadra conquista 36 punti. Ma non bastano per la salvezza. Quella stagione Vialli segna 5 reti, 8 nel campionato successivo. Decisivo per la sua crescita fu l’incontro con l’allenatore Emiliano Mondonico. Con la Cremonese prende il via la carriera di un bomber diventato leggenda. Quattro anni con i grigiorossi, prima di spiccare il volo con Sampdoria e Juventus. Il Rimini e la serie B, restano per lui solo un bel ricordo, lontano. La storia di Vialli si incrocia (si fa per dire) ancora con la Romagna il 19 febbraio 1992, quando l’Italia di Arrigo Sacchi affronta a Cesena il primo derby con i dilettanti di San Marino. Ma quel giorno Vialli non gioca. Perché quello storico avvenimento era stato organizzato dalla Figc solo per consentire proprio al grande Gianluca Vialli di scontare la squalifica e giocare il 25 marzo a Torino nell’amichevole con la Germania, campione del mondo. Ma Vialli non scende in campo nemmeno a Torino, perché pochi giorni prima viene espulso in campionato per una gomitata rifilata ad Apolloni nella sfida fra Sampdoria e Parma. E per questo il presidente della Figc, Antonio Matarrese gli nega la convocazione in Nazionale.