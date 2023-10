Quando Topolino raccontò Fellini. In mostra disegni rari e cimeli

Trent’anni senza Federico Fellini. Cinquanta dall’uscita al cinema di Amarcord. Ma anche il primo secolo della Disney. Storie che si intrecciano e si rincontrano a distanza di tempo. E nell’anno dei tanti anniversari felliniani, Rimini non dimentica l’incontro tra Giorgio Cavazzano, uno dei disegnatori Disney moderni tra i più celebri di quelli in attività, e il Maestro. Incontro avvenuto per la realizzazione della versione a fumetti de La Strada, capolavoro del 1954 con cui Fellini vinse il suo primo Oscar. La celebre parodia Disney de La Strada, disegnata appunto da Cavazzano e sceneggiata da Massimo Marconi, uscì sul numero 1866 di Topolino, nel settembre 1991. Fellini all’epoca non solo diede l’autorizzazione a essere ritratto nella storia: inviò perfino un proprio disegno autografato per ringraziare la redazione di Topolino. A distanza di 32 anni, Rimini celebra quel fortunato incontro con un omaggio ai cent’anni della Disney al Fulgor. Dove, da sabato 28 ottobre (e fino al 19 novembre) verranno esposti alcuni preziosi artwork da collezioni private. Una selezione di bozzetti originali e dipinti utilizzati per creare i celebri corti Disney a partire dagli anni ’20 fino ai giorni nostri. La mostra includerò anche il primo, storico cortometraggio di Mickey Mouse, Steamboat Willie, del 1928. Non solo. A questa rara questa esposizione dedicata ai cartoon disneyani si aggiungerà, dal 16 novembre, una selezione di tavole anastatiche del famoso fumetto del 1991. Sarà presente all’inaugurazione lo stesso Cavazzano, che – sempre nella giornata di giovedì 16 novembre – riceverà al Fulgor il premio ‘Un felliniano nel mondo’, istituito nell’ambito di Amarcort Film Festival.

L’omaggio a Fellini a trent’anni dalla sua scomparsa non si esaurisce qui. Oggi nel ’cinemino’ allestito al Fulgor si potrà rivedere sul grande schermo il film Fellini Satyricon (inizio alle 16). Giovedì in Cineteca ultimo appuntamento della rassegna Macario & Fellini: lo vedi come sono?, dedicata al rapporto tra il celebre attore comico e il regista riminese. Mauro Macario, figlio dell’indimenticato attore, introdurrà e commenterà il film Lo vedi come sei… lo vedi come sei? diretto da Mario Mattoli. Sabato 21 ottobre infine verrà inaugurata al Fulgor la suggestiva mostra Rimini 1993-2023: il funerale di Federico Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi, per ricordare l’abbraccio della città a Fellini nel giorno dell’addio. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 5 novembre.