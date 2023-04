Quanta gioia nei parchi divertimento

I ponti di primavera, con partenza a Pasqua e Pasquetta, vedono per centinaia di famiglie in arrivo sulla Riviera (provenienti da tutta Italia e anche molte dall’estero) la scelta di fare tappa non solo tra le meraviglie della costa ma anche nei parchi divertimento romagnoli di Costa Edutainment.

Il Polo romagnolo, che comprende Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare Family Experience Park e Aquafan a Riccione e l’Acquario di Cattolica, è già ripartito a inizio aprile con novità, eventi e tante offerte e combinazioni, per riempire di emozioni il tempo libero di chi ama la natura e anche gite fuoriporta all’aria aperta.