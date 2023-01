Quante stelle al Sigep: tra gli ospiti anche Knam il ’re del cioccolato’

Quante stelle brilleranno al Sigep. Al via sabato in fiera, con quasi 400 hotel quasi al completo soltanto nella città di Rimini, il Salone internazionale di gelatai, pasticceri e panificatori targato Ieg. Ai grandi nomi già annunciati nei giorni scorsi – tra i tanti Carlo Cracco, Iginio Massari e Mirco Della Vecchia – si aggiungono ora quelli di Renato Bosco, l’autore delle pizze-gourmet, e del ’re del cioccolato’ Ernst Knam, a Rimini con la sua allieva preferita, la moglie Alessandra Mion, in arte Frau Knam (insieme nella foto), entrambi volti amatissimi del programma Rai2 I fatti vostri.