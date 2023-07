Quante ’stelle’ fanno Rumore

Nella serata di mercoledì è andata in scena la terza tappa delle semifinali nazionali del contest Rumore BIM Festival all’Arena Roma. In gara 150 concorrenti. Il palco ha accolto ospiti come Roberto Baroncelli di ’The voice senior’ e personaggi di spicco, come il ballerino Garrison Rochelle e il cantautore e compositore Niccolò Agliardi. Saluti iniziali di Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu, il quale ha lanciato l’appuntamento per il 28 settembre quando verranno decretati i vincitori per categoria e il vincitore assoluto della seconda edizione di ‘Rumore’.

a.d.t.