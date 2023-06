"Quanti disagi nell’area dei lavori"

Blackout e allagamenti, rotture idriche e cavi della luce tranciati, nell’area ex Paglierani sulla via Emilia, a Santarcangelo. Il consigliere Marco Fiori (Lega) denuncia i disservizi che hanno coinvolto i residenti dove sorgerà un supermercato. "Dal trancio di cavi _ dice Fiori _ alle rotture di condutture e allagamenti in strada. Forse non sono state esaminate le planimetrie della struttura esistente? Non si conoscono le reti dei servizi? In zona ci sono aziende, un distributore e abitazioni. Tanti i danni alle attività e a chi lavora da casa. In Comune dicono che la responsabilità è della ditta che esegue i lavori".