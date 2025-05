Quanti Galli nel pollaio del Pd. Riunioni carbonare per la segreteria

Si avvicina il congresso del Pd per il dopo Riziero Santi. E tornano in auge i nomi dei notabili del partito, o per meglio dire i politici di "provata esperienza". Questo perché il momento è delicato e la nuova generazione del partito (vedesi buona parte del gruppo consigliare) viene ritenuta ancora acerba per prendere le redini del partito da un punto di vista politico, e disegnare lo scenario di alleanze in vista delle prossime elezioni. Ecco dunque farsi sotto i soliti nomi. Tra questi Fabio Galli, attuale presidente di Geat in scadenza a fine maggio, ma già certo della riconferma. Nel suo curriculum c’è già un’esperienza come segretario del partito, oltre alla candidatura alle primarie del 2009, i ruoli negli assessorati in passato, e così via.

Martedì sera si è svolta una riunione tra un gruppetto ristretto di iscritti al partito per vedere il da farsi. Le ipotesi sul piatto sono diverse al momento. Come detto pubblicamente da Sabrina Vecovi, si tenta il pressing per convincere Santi, come nel 2023, che portò alla lettera firmata da oltre 80 iscritti. Ma questa volta Santi pare determinato a chiamarsi fuori. I suoi sostenitori cercano dunque un’alternativa, mentre la corrente più a sinistra avrebbe già un nome: Guglielmo Serafini. Nelle ultime settimane l’ex consigliere comunale appare molto attivo. A sostenerlo ci sarebbero l’ex segretario Marco Parmeggiani e altri ‘vecchi’ del partito. A molti la candidatura di Serafini non appare in continuità con Santi, il che porterebbe a nuovi equilibri nella coalizione e chissà quali risvolti. Da qui l’operazione Fabio Galli, che potrebbe essere anche l’operazione Gloria.

Se il presidente di Geat non dovesse dire ‘obbedisco’ ecco spuntare il nome dell’attuale capogruppo del Pd, Gloria Fabbri. In tutto questo resta sullo sfondo sempre Sabrina Vescovi. Per quanto si sia chiamata fuori per impegni personali, non è un nome da escludere a priori. Le prime consultazioni sono state avviate in settimana e vanno nella direzione di cercare un profilo d’esperienza che sappia gestire la prossima fase elettorale ed anche dialogare con Rimini, visto che le prossime elezioni comunali si terranno in contemporanea tra Riccione e Rimini, e in casa Pd è difficile pensare a due mondi distaccati.

Il partito ha un mese di tempo prima di andare a congresso. Un mese per cercare un candidato unitario ed evitare un confronto interno tra due o più figure con risvolti imprevedibili.

Andrea Oliva