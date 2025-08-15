Quanto le tasse sono virtuali. Giovane influencer accusata di aver evaso 300mila euro

Con i suoi video da milioni di visualizzazioni è diventata una vera e propria star del web. Tutta quella popolarità virale alla fine ha però attirato anche l’attenzione della Guardia di Finanza. È quanto accaduto a una influencer 23enne attiva su Instagram, YouTube e TikTok, capace di costruire in pochi anni una platea vasta e fedele, promuovendo abbigliamento e articoli per la casa di due note multinazionali cinesi. I suoi brevi video, curati nei dettagli e diffusi a ritmo quasi quotidiano, hanno generato un flusso costante di vendite e sponsorizzazioni. Introiti che la giovane si sarebbe però ‘dimenticata’ di dichiarare al Fisco. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, al termine di una verifica fiscale condotta dalla tenenza di Cattolica, tra il 2021 e il 2024 la ragazza avrebbe percepito compensi per circa 300mila euro. Una cifra importante, frutto di pagamenti effettuati sia con bonifici bancari sia con la consegna di prodotti, ma che non sarebbe mai stata dichiarata all’erario.

L’indagine è partita da un’attività di intelligence e analisi del rischio condotta dai militari delle Fiamme Gialle, un lavoro di incrocio paziente tra dati bancari, informazioni reperite online e banche dati interne. Un mosaico che, tessera dopo tessera, ha permesso agli investigatori di ricostruire il flusso dei compensi ricevuti dalle piattaforme digitali. Il risultato è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme e l’applicazione delle sanzioni amministrative. Non ci saranno conseguenze penali: la somma contestata non supera la soglia che comporta rilevanza penale, ma la giovane dovrà versare le imposte dovute e pagare una multa per regolarizzare la sua posizione. Nell’ultimo anno, la giovane avrebbe però aperto la partita Iva e starebbe provvedendo a mettersi in regola con il Fisco. "La rapidità delle transazioni online e l’assenza di confini fisici – ha spiegato il colonnello Alessandro Coscarelli, comandante provinciale di Rimini – rendono indispensabili controlli costanti e specializzati. Operazioni come questa mirano a garantire una più equa distribuzione del carico fiscale e a tutelare i contribuenti onesti".

Il caso non è isolato. Negli ultimi anni, in Italia, diversi influencer e creatori di contenuti sono finiti al centro di accertamenti fiscali. A Milano, nel 2022, un noto youtuber di tecnologia era stato segnalato per compensi non dichiarati provenienti da collaborazioni con brand internazionali. In Puglia, un’influencer del settore moda aveva dovuto restituire al fisco oltre 150mila euro, frutto di sponsorizzazioni mai contabilizzate. E ancora, in Veneto, un tiktoker specializzato in ricette casalinghe era stato oggetto di verifiche dopo aver accumulato guadagni importanti grazie a piattaforme di live streaming. Celebre il caso dello youtuber romano CiccioGamer89, uno dei più popolari in Italia, che nel 2022 era finito sotto i riflettori della Guardia di Finanza in quanto accusato di non aver dichiarato al Fisco oltre 1 milione di euro di compensi.