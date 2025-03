"Quanto si sentono sicuri oggi i giovani?". Morciano a caccia di risposte con un questionario

‘Quanto ti senti sicuro a Morciano?’. È la domanda che la stessa amministrazione comunale (in foto il sindaco Giorgio Ciotti) rivolge ai propri giovani concittadini attraverso un questionario. Il progetto è più ampio e vede la collaborazione dei volontari del Centro parrocchiale e degli operatori del Centro giovani. Si tratta di una serie di iniziative tra cui spicca il questionario per sapere dagli stessi ragazzi e ragazze qual è la percezione della sicurezza e come si vive a Morciano. L’iniziativa è rivolta ai giovani di età compresa tra 12 e 24 anni.

Compilare il questionario sarà semplice: basterà scansionare il Qr code presente nella grafica dedicata all’iniziativa. Attraverso le opinioni espresse l’amministrazione e i soggetti che sostengono l’iniziativa potranno comprendere meglio la percezione della sicurezza, ponendo le basi per un confronto costruttivo. I risultati saranno presentati e analizzati in tre incontri pubblici rivolti a tutti: ai giovani, alle famiglie e a chiunque sia interessato al tema della sicurezza. Saranno tre momenti dedicati al dialogo e alla riflessione. Il primo appuntamento è previsto sabato 29 marzo alle 16 al Centro giovani We-Lab9. Si tornerà a discutere di sicurezza il 4 aprile alle 19 al centro parrocchiale. Infine l’ultimo incontro si terrà il 12 aprile, alle 15,30, nuovamente al Centro giovani We-Lab9. Per avere informazioni, è possibile rivolgersi al Comune di Morciano o ai referenti del progetto al Centro giovani e al centro parrocchiale.