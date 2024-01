Quaranta baby calciatori sotto osservazione

Singolare iniziativa della Riccione Calcio 1926, che ha ingaggiato il Dipartimento di Scienze per la Qualità dela vita dell’Università di Bologna (Campus di Rimini) per monitorare la crescita di due gruppi di calciatori del settore giovanile. Attraverso questo progetto, che mira a preservare la salute e a fare prevenzione, verranno tenuti sotto controllo quaranta calciatori di 13/14 anni, nonché cinque allenatori: Federico Berardi, Riccardo Colonna, Davide Berardi, Diego Caverzan e Urs Meier. Tutto è pronto per il primo appuntamento in programma domani negli spogliatoi di Spontricciolo, dove periodicamente in base a questo progetto pluriennale verranno monitorati peso, muscolatura, crescita scheletrica e altro. In base ai risultati ottenuti nel tempo con le rilevazioni antropometriche si daranno indicazioni utili per calibrare allenamenti e alimentazione dei singoli giovani calciatori coinvolti nel progetto.

Il team sarà guidato da Stefania Toselli, docente di Antropometria e Biochimica Clinica applicata del corso di Laurea in Nutrizione umana. "l progetto _ spiega _ parte dalla consapevolezza di come negli atleti in età evolutiva e i loro processi di crescita e maturazione scheletrica, neuroendocrina e sessuale siano di fondamentale importanza, pertanto nella pianificazione complessiva di allenamento e alimentazione è essenziale tenere conto dell’età biologica, oltre a quella cronologica". "La Riccione Calcio 1926 ha fatto questo importante investimento _ sottolinea Francesco Cesarini per conto della società sportiva riciconese –. Il fine ultimo è offrire un contributo alla cultura sportiva e al benessere fisico dei nostri giovani tesserati".

Nives Concolino