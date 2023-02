Quaranta bagnini in tour al Fellini Museum

Obiettivo: spiegare anche al più pigro dei turisti ’solemare’ che il centro è cambiato. Chi meglio dei bagnini può arruolare nuovi visitatori per la città storica? Per questo il Comune ieri ha organizzato un tuor guidato per 40 operatori alla scoperta degli spazi del Fellini Museum, guidati da Marco Leonetti, tra sale del castello e nel cinema di Fellini. "Una citta piena di cultrua che oggi possiamo far vedere ai turisti in tutta la sua bellezza", commenta Mauro Vanni, presidente di Piacere Spiaggia Rimini. "Il passaparola è la prima leva di ogni campagna di comunicazione", osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad.