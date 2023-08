Quaranta donne hanno già chiesto aiuto

Per quante violenze si vadano oggi denunciando, tante ancora rimangono nascoste, celate dalla vergogna, dal timore.

Un timore che nella donna è stato indotto da secoli, e che solo da poco comincia a diminuire, per la nuova coscienza politica che le lotte del femminismo cominciano a formare in lei. Violenza carnale, del resto, che non è mai un discorso isolato, piuttosto qualcosa che deve far parte del più generale discorso sulla violenza che ogni giorno, ogni momento, nelle antiche tribù come nelle società moderne, viene perpetrato contro la donna, con ferocia, con cinismo.

Sembra quasi impossibile. Sembra che questi ultimi decenni siano passati invano, che il progresso, le migliorate condizioni sociali abbiano influito negativamente su taluni, non più eccezionali, comportamenti maschili.

Sul fronte della violenza di genere i numeri purtroppo anche in città non accennano a diminuire. Nei primi cinque mesi dell’anno, dati alla mano, le donne che si sono rivolte agli sportelli di consulenza psicologica della “Casa delle Donne” di Rimini (spesso poi indirizzate verso il centro antiviolenza comunale) sono state infatti circa 40.

Trecentoventuno invece quelle che complessivamente vi si sono rivolte nel corso del 2021. Una domanda che, nell’arco di due anni, è cresciuta di più del 25 per cento e che conferma un trend più generale che accomuna realtà geografiche e amministrative simili a quella riminese di aumento delle domande di aiuto da parte di donne al centro antiviolenza gestito dall’Associazione “Rompi il Silenzio” e ai servizi offerti dalla “Casa delle donne”.

I passi da fare sono ancora molti anche se l’amministrazione comunale, in questo senso, ha risposto con l’apertura della settima casa-rifugio per donne vittime di violenza e ha aumentato sia gli sportelli di consulenza (psicologico, legale, commercialista e lavoro) che la loro responsabilità