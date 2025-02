Quaranta dosi di cocaina nascoste nel barattolo di gomme da masticare

Un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Riccione ha portato all’arresto di un albanese 36enne sorpreso a spacciare cocaina in strada nella serata di giovedì. L’uomo è stato fermato mentre cedeva una dose a un acquirente, attirando l’attenzione di una pattuglia dell’Arma. I militari hanno notato due uomini intenti a confabulare in modo sospetto. Poco dopo, uno di loro ha ricevuto un oggetto dalle mani dell’altro ed è fuggito in tutta fretta. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare entrambi e di perquisirli: l’acquirente aveva con sé una dose di cocaina, mentre il presunto spacciatore aveva contanti e altre dosi pronte per la vendita.

I controlli si sono estesi nelle vicinanze, portando alla scoperta del nascondiglio della droga: una buca nel terreno, dove l’uomo aveva occultato un barattolo di gomme da masticare contenente 40 dosi di cocaina, per un valore di diverse migliaia di euro.

Le indagini sono poi proseguite nell’abitazione del 36enne. All’interno di un armadio, i carabinieri hanno trovato un borsello con 20mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e un kit per il confezionamento della droga. L’uomo è stato arrestato e trascorso la notte in camera di sicurezza. Difeso dall’avvocato Giuliano Renzi, è comparso per la direttissima davanti al giudice, che ha convalidato il fermo. In attesa della prossima udienza, il 36enne è stato rimesso in libertà con il divieto di dimora nella provincia di Rimini.