Quaranta pittori si sfidano per il quadro più bello su Raffa

Dopo la festa di compleanno ’alla memoria’ per Raffaella Carrà - che il 18 giugno avrebbe compiuto 80 anni - con inaugurazione della mostra di fotografie e immagini d’epoca sul lungomare a lei intitolato, un’altra iniziativa nel nome della ’Raffa’ nazionale. Dopo l’amministrazione comunale ora è la volta dell’associazione Bell’arte, che organizza una mostra di pittura dedicata all’artista nata a Bologna e cresciuta a Bellaria Igea Marina, legatissima a nonna Andreina e alla mamma Iris . "Quaranta artisti, soci di Bell’arte e non, hanno preparato delle opere onorandone la memoria – spiegano dall’associazione". Saranno esposte a Bellaria centro, nella sede de ’La banca del tempo’ in via Adriatico 43. Le opere saranno visibili per tutti i weekend di luglio dalle 21 alle 23. "L’ingresso è a offerta libera – concludono i promotori – e l’incasso sarà devoluto agli alluvionati dell’Emilia Romagna".