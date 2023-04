Quarant’anni di musica: i Moka Club tornano in piazza

Da ventotto anni portano musica e allegria in piazze e locali, attraverso un coinvolgente percorso musicale che va dagli anni Ottanta ai nostri giorni. I Moka Club, in formazione estesa, stasera alle 21 saranno in piazza della Repubblica a Misano Adriatico (ingresso libero) pronti a scatenare il pubblico con il loro concerto tra coinvolgenti coreografie. Ne dà un’anticipazione il bassista Andrea Nardi, anima della band.

Si torna in piazza?

"Quello di Pasqua a Misano è il primo concerto all’aperto del 2023. Una buona occasione per tornare nelle piazze, nostra principale caratteristica. Per noi è una grande soddisfazione essere in qualche modo promotori della riviera romagnola".

Come si dipanerà la serata?

"Il percorso musicale parte dagli anni Ottanta e arriva all’inizio del Duemila, attraverso brani che sono già diventati degli evergreen, come quelli di Freddie Mercury e la dance anni Novanta fino ad arrivare ai nostri giorni con i Black Eyed Peas, Missy Elliott, prodotti più attuali per le nuove generazioni. La caratteristica dei nostri concerti è infatti quella di unire tutti, dai ventenni ai sessantenni, creando una situazione di festa per l’intera famiglia. Quest’anno festeggiamo ventotto anni di carriera, quello che apprezziamo tantissimo nell’esibirci è il trovarci in platea ragazzi di venti-venticinque anni, poi i bambini che un tempo venivano con i genitori e ora in gruppo con gli amici".

Cosa avete in programma dopo il concerto di Pasqua?

"Tra fine aprile e inizio maggio concluderemo il tour nei locali, il 29 saremo al Frontemare di Rimini, il 30 a Ravenna e il 13 maggio al Disco club di Ronta (Cesena), poi partiremo coi concerti all’aperto. La stagione si annuncia importante, dopo i duri anni del Covid siamo infatti tornati ai numeri del 2019. Continuiamo a puntare sull’intrattenimento, perché c’è veramente bisogno di leggerezza e di divertimento".

Cosa contribuisce al vostro successo?

"Credo che in questi anni per i Moka Club, come per tanti altri che fanno questo tipo di prodotto, la nostra funzione sociale sia stata e continui a essere molto importante. Al nostro attivo abbiamo sette dischi e due dvd, nel frattempo in questi anni abbiamo tenuto circa duemila concerti, nel periodo d’oro siamo arrivati a 7580 all’anno, numeri impegnativi. Ora i locali hanno un po’ rallentato, ma noi non abbiamo più vent’anni e preferiamo dedicarci al tour estivo e meno a quello invernale, così prendiamo un po’ fiato".

Nives Concolino