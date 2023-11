Quartetto d’archi a Palazzo Sums

La Rassegna musicale d’autunno si appresta ad affrontare l’ultima parte della sua programmazione. Appuntamento questo pomeriggio, alle 16.30, nella sala conferenze di Cassa di Risparmio a Palazzo Sums. Le musiche di Gaetano Donizetti nelle trascrizioni ottocentesche per Quartetto d’Archi saranno eseguite dall’ensemble ‘La Magnifica Comunità’, una delle orchestre barocche più prestigiose a livello europeo. Primo violino è Enrico Casazza, direttore e solista del complesso, concertista di fama internazionale con all’attivo decine di incisioni discografiche, Gaetano Donizetti è l’operista italiano che coniuga sentimenti e melodie romantiche con il gusto antico della commedia dell’arte. ‘La moda e l’arte della trascrizione’, titolo del concerto, riporta ad una prassi dei salotti buoni, dell’alta borghesia milanese, quelli che potevano avere un quartetto (e non solo un pianoforte) per i loro intrattenimenti e che volevano godere in privato, per e con gli amici, delle musiche e melodie delle opere più in voga.