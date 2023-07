Quartieri, nuclei identitari del territorio

Il Comune di Rimini lancia il progetto denominato “Rimini, città delle relazioni“ per la durata di mesi 9, (ma se le attività avranno esito positivo potrà proseguire). Ossia una procedura pubblica per la progettazione comune, al fine di co-progettare con i soggetti del terzo settore, iscritti nei registri regionali eo Runts, le azioni e gli interventi finalizzati all’attuazione del progetto con l’obiettivo, fra gli altri, di: sostenere il benessere collettivo e la qualità delle relazioni nei diversi quartieri di Rimini quali nuclei identitari del territorio. La procedura di istruttoria pubblica per la co-progettazione si svilupperà nel corso di due incontri da remoto. Il primo sarà il 4 agosto alle 9.30.