Quasi 21mila multe e 1,9 milioni incassati

Quasi 300 incidenti rilevati tra i quali purtroppo due sono stati mortali. Ma anche 12.979 persone identificate e oltre 20.000 sanzioni. Prevenzione, contrasto ai reati e soccorso pubblico tra le principali attività della Polizia Civile. E nell’anno che si è appena concluso il lavoro non è mancato agli agenti del Titano. Partendo dagli incidenti stradali. La Polizia Civile ne ha rilevati 298 che hanno coinvolto complessivamente 521 persone. Con 324 illesi e 197 feriti. Sette di loro hanno subito lesioni con prognosi riservata, mentre 2 persone sono decedute. A farne maggiormente le spese sono stati pedoni, ciclisti e motociclisti. Luglio si è rivelato il mese con il maggior numero di incidenti (38), mentre la superstrada e le principali arterie cittadine sono state i luoghi più critici per la sicurezza stradale. Le attività di controllo stradale sono state consistenti, oltre 10.000 le verifiche. Tra le infrazioni più comuni ci sono 3.328 segnalazioni sulla patente. E oltre 100 per uso del cellulare alla guida.

Il totale delle multe è di 20.893. Il grosso lo ha fatto l’autovelox (14.494). Multe che sono costate, in totale, 1.887.408 euro. Durante l’anno scorso sono state deferite 158 persone all’autorità giudiziaria per reati di varia natura. Sono state 101 le persone denunciate per guida in stato di alterazione, di cui 19 per abuso di bevande alcoliche accertate su incidente stradale, 15 all’assunzione di sostanze stupefacenti accertate su incidente stradale. Quarantatre per abuso di bevande alcoliche a seguito di controlli stradali, 4 per uso di bevande alcoliche ‘alcol zero’ da parte di un minorenne e 3 neopatentati. Sedici per assunzione di sostanze stupefacenti accertate a seguito di controlli stradali, e 8 segnalazioni di reato per rifiuto di sottoporsi ai prelievi di legge. Gli agenti della Polizia Civile hanno eseguito 13 sopralluoghi per furto e tentato furto, 3 per atti vandalici e danneggiamento, 30 interventi per persone colte da malore o in arresto cardiaco e 4 accertamenti per tentato suicidi. Sono stati effettuati 1.025 interventi da parte della sezione antincendio. Gli agenti sono intervenuti su 108 incendi di cui 5 in abitazioni, 3 in aziende, 2 in ambienti boschivi, 11 incendi di veicoli. In un anno sono stati eseguiti 50 interventi per fuga di gas, 24 per soccorso a persone, 13 per soccorso ad animali, 102 interventi per apertura porte e finestre, 57 per caduta piante. La Polizia Civile ha trattato 483 fascicoli di infortuni sul lavoro.