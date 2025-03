Quasi 400 volontari impegnati per il Campo lavoro missionario

Un esercito di volontari, tra i 350 e i 400 solo a Riccione, il 4 e il 5 aprile parteciperà al Campo lavoro missionario, che la Diocesi di Rimini organizza da una 45 anni per raccogliere fondi a sostegno dei progetti umanitari pro Paesi poveri. Quartier generale per mercatino e raccolta indumenti e biancheria in buono stato, libri, oggetti, giocattoli, bici, elettrodomestici e altro, che sarà fatta porta a porta, anche quest’anno sarà l’area del Luna Park e la piazza di Fontanelle, dove sabato tornerà il concerto "Voci in Missione" che vede collaborare l’Avis.

Come sempre l’invito alla popolazione è di riporre i sacchi sulla porta poco prima della raccolta che, secondo le zone, sarà fatta in parte sabato dalle 12 in poi e in parte domenica. Gli orari esatti sono indicati dalle parrocchie, onde evitare sciacallaggi come in passato (info 335.4270827). In primo piano la serata in collaborazione con l’Avis "Voci in missione" presentata ieri dal presidente Tommaso Calò e da Stefano Marconi, responsabile Campo lavoro Riccione, affiancati dal presidente del consiglio comunale Simone Gobbi, anche lui volontario. Lo spettacolo gratuito, presentato da Romina Biasi, e Davide Biagini, vedrà alternarsi giovani artisti come Beart (Riccardo Bartolini) e Savo ( Michele Savorgnan) con le loro band e altri talenti.

ni.co.