Quasi 50mila a Rimini i consensi al trapianto in meno di dieci anni

In occasione della Giornata Nazionale per la donazione ed il trapianto di organi e tessuti, il Comune ricorda i dati. Da inizio 2025, 1.517 cittadine e cittadini riminesi hanno scelto di dare il proprio consenso alla donazione di organi in occasione del rinnovo o del rilascio della carta d’identità. Nel 2024, invece, i ‘sì’ totali erano stati 5.660, mentre quelli complessivi, dal 2016 ad oggi - ovvero l’anno di introduzione di questa possibilità negli uffici dell’anagrafe - le adesioni sono state 44.726. Cifre importanti che si inseriscono nell’ambito di ‘Una scelta in Comune’, l’iniziativa che consente a tutte le persone maggiorenni di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi direttamente allo sportello anagrafico. È un’occasione concreta e immediata per fare una scelta consapevole, nel momento in cui si richiede o si rinnova il documento d’identità.