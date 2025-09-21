Quattordici medaglie in ricordo dei prigionieri dei lager nazisti

Una mattinata di memoria e di riconoscenza, quella vissuta ieri nella sala delle Bandiere della prefettura di Rimini. Lì si è celebrata la prima ricorrenza della "Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale", una data fissata al 20 settembre di ogni anno. Una ricorrenza voluta per non dimenticare quei militari e quei civili italiani che, dopo l’8 settembre ’43, pagarono con la prigionia nei lager tedeschi il loro rifiuto di collaborare con il nazionalsocialismo e con la Repubblica Sociale Italiana. La cerimonia ha visto il prefetto Giuseppina Cassone prendere la parola, circondata dai sindaci e dai rappresentanti dei Comuni di provenienza degli insigniti. Toccante il momento della consegna delle medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica: quattordici in tutto, destinate a uomini che non sono più tra noi ma che oggi hanno visto il proprio coraggio riconosciuto davanti alle famiglie. Un elenco di nomi che sa di storia e di sacrificio: Giovanni Adamo, Ottavio Africano, Gino Agostini, Giuseppe Amadori, Giuseppe Bove, Michele Colia, Giovanni De Luigi, Bernardo Frenna, Antonio La Macchia, Guido Maraldi, Gino Marini, Giuseppe Mondaini, Giuseppe Raggi, Raffaele Zannoni. Medaglie ritirate con emozione dai discendenti, memoria viva di una generazione che ha saputo resistere. Non è mancato anche un momento simbolico di grande valore: la consegna dell’emblema araldico dell’istituto del Nastro Azzurro al 7° Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito ’Vega. A ricevere riconoscimenti anche la città di Rimini, già decorata di medaglia d’oro al valor civile, e il Comune di Montecopiolo, insignito di medaglia d’argento, entrambi per i fatti legati al secondo conflitto mondiale.