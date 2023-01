Quattordici persone sfollate dopo la frana

Una frana enorme tra domenica notte e lunedì ha di fatto tagliato fuori dal centro abitato cinque famiglie in via Cortine a Montescudo bloccando completamente ogni via di comunicazione con le loro case. Immediatamente dopo il crollo si sono attivati i soccorsi da parte di tutti gli organi di sicurezza coinvolti. "Partecipiamo come amministrazione comunale – conferma il sindaco di Montescudo - Monte Colombo Gian Marco Casadei – alle videoconferenze organizzate dall’assessore regionale alla Protezione civile Irene Priolo sull’emergenza neve e frane. Sul luogo dove nel nostro comune è avvenuto il crollo sono prontamente intervenuti i tecnici comunali con il coordinameto dell’assessore Ruggero Gozzi, il Servizio Difesa del Suolo, la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco. Ci stiamo inoltre già attivando per dare una sistemazione alle cinque famiglie coinvolte in questa brutta situazione".

La frana infatti non ha danneggiato le case e le persone, ma di fatto ha reso irraggiungibili le 14 persone coinvolte in totale dai servizi comunali e dalla comunicazione con il centro abitato. "Si consideri che vi sono pure quattro minori e dunque a queste persone ora troveremo sistemazioni più comode ed in sicurezza per il periodo necessario a sgomberare la strada invasa dalla frana", precisa il sindaco.

Nelle prossime ore tutte e 14 le persone verranno alloggiate dunque in altre abitazioni: "Alcuni si recheranno dai parenti, altri verranno alloggiati in case o residence ai quali penserà il Comune – prosegue Casadei –, nel frattempo cercheremo di liberare il passaggio che porta alle loro case con una seconda strada, che apriremo più a valle rispetto all’attuale via Cortine, che resterà chiusa ed inagibile. Poichè la frana è enorme – afferma il sindaco – ed in questo momento non è assolutamente possibile intervenire sui materiali franosi che potrebbero generare altri importanti smottamenti". Il primo cittadino infine rassicura comunque tutti i cittadini: "Non vi sono stati danni a persone e cose ma la frana è così grave che la strada di via Cortine è completamente inagibile ed ostruita ad ogni mezzo di comunicazione, per questo è bene che si trovino sistemazioni più sicure per le famiglie, per chi si deve recare al lavoro ed a scuola".

La frana verificatasi come conseguenza della tempesta che ha colpito la Valconca nei giorni scorsi infatti è sotto attento monitoraggio e in questa fase i tecnici e vigili del fuoco preferiscono lasciar passare l’ondata di maltempo prima di procedere in modo definitivo con la messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo.

Luca Pizzagalli