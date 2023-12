Quattordici startup per la finale

Quattordici startup in gara per la finalissima. Mercoledì verranno presentati i vincitori dell’edizione 2023 di ’Nuove Idee nuove imprese’. Giunge al termine il percorso iniziato a giugno che ha visto al via 101 progetti, scremati a 14 dopo la prima fase della formazione. L’evento finale si svolgerà al Cinema Tiberio di Rimini, a partire dalle 16. Le startup finaliste sono: 2NDSPACE, Baze, Cutmyclip, Flates, FutureLink, Gnapp my industries, LAW4U, Me-la città fatta per me, Navimarket, Nuova forma del metallo, Replate, S.M.A.T., TecSaClean, Vongole Bernardi. "L’evento finale di ’Nuove Idee nuove imprese – spiega Maurizio Focchi, presidente dell’associazione – rappresenta un arricchimento, per il valore dei progetti e per tutto il contorno che accompagna i partecipanti".