Quattro ‘casine’ dell’acqua: si cercano gestori

Il Comune di Coriano cerca un gestore per far nascere sul territorio quattro casine dell’acqua. È stato pubblicato il bando con cui l’amministrazione affida in concessione le aree per la durata di 5 anni. Si tratta delle case dell’acqua presenti in via Garibaldi, nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta, e ad Ospedaletto in prossimità dell’istituto Comprensivo, in piazza O’Brien, e dei due nuovi impianti che verranno realizzati a Cerasolo, nel giardino antistante l’incrocio delle vie del Sole, Primo Maggio e Monte Pirolo, e a Sant’Andrea in Besanigo, piazza Giovanni Falcone.