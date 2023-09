Quattro famiglie olandesi esplorano la riviera

Si è chiusa a Rimini e Riccione la visita in riviera dei quattro equipaggi olandesi, formati da altrettante famiglie, dell’Acsi Free Life Test Tour, organizzata dal più importante sito europeo di camping, col sostegno di Regione e Apt.

Ora sarà preparato materiale promozionale per lanciare la riviera sul mercato nordico. I turisti hanno visitato borghi, città, musei d’arte popolare e luoghi iconici della Romagna. Nella serata finale sono stati ospitati da Camping Adria. Nelle prossime settimane, il materiale video montato da un’apposita troupe che li ha seguiti passo passo, verrà utilizzato per la promozione della riviera in Olanda e Belgio, attraverso video, foto, blog e articoli e su un apposito programma del canale televisivo Rtl4, uno dei più seguiti in Olanda.