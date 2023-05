Quattro giorni di musica sull’onda degli Ottanta

Parte domani a Riccione Takes Over. Quattro giorni all’insegna della musica che raggiungerà il suo apice sabato con il ’Concerto della pace’ sull’onda degli anni Ottanta. Sul palco tanti artisti che hanno scalato le classifiche internazionali con le loro canzoni, come Ivana Spagna, Tracy Spencer, Natasha King, Tom Hooker e, ancora George Aaron, Silver Pozzoli , Linda Jo Rizzo, Evolution 80 e Deblanc. Si esibirà pure Ryan Paris che per l’occasione festeggerà i 40 anni del suo brano evergreen Dolce vita. L’appuntamento è per sabato alle 21 in piazzale Ceccarini. Takes Over (www.takesover.it) proporrà deejay contest, la fiera del vinile, e un remix letterario con Claudio Cecchetto, Roberto Turatti e Claudio Casalini, nonché la presentazione del libro e del docufilm I ragazzi del Columbus di Riccione. Nello specifico, come sottolinea Ennio Tricomi, patron della Cruisin’, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune "Takes Over con la kermesse musicale di sabato intende aumentare la consapevolezza sui costi della guerra in vite umane, nonché la necessità di promuovere la pace, sensibilizzare le persone e i Governi contro la guerra. Finalità che hanno caratterizzato pure la scorsa edizione, che a Riccione ha attribuito anche un primato: essere stata la prima città del mondo ad aver organizzato un concerto per la pace a 79 giorni dall’invasione russa dell’Ucraina".

Durante la serata il comitato della Croce Rossa di Riccione raccoglierà fondi per finanziare importanti progetti a favore delle popolazioni martoriate dalla guerra. Nel suo complesso la quattro giorni sarà una full immersion soprattutto negli ani Ottanta, con overture domani nei locali pubblici dov’è atteso Johnson Righeira. Venerdì si entra nel vivo con il contest Best dj Takes Over 2023 al Samsara Beach di Riccione. Alle 14,30 e in replica la sera alle 20,30 docu-film I ragazzi del Columbus di Paolo Galassi, presente il produttore Fabrizio Zanni. Nel pomeriggio poi ci sarà la presentazione dell’omonimo libro di Andrea Castagnini. Alle 16 partirà la competizione dei deejay, che si contenderanno il titolo, sfidandosi sulla disco-console. Dalle 21,30 in piazzale Ceccarini si ballerà poi con l’afro-funky del deejay Spranga, mentre alle 22,30 prenderà vita il Dj Story: si celebreranno i trent’anni della Disco dance, proponendo repertori funky, soul, afro e house nelle tre sale del Palazzo del Turismo. Sabato sarà la giornata della mostra mercato del disco: "Passione vinile", alle 15 Storytelling ‘80 remix letterario, racconto delle origini e del successo internazionale della ’italo disco’, con i brani di casa nostra che hanno fatto la storia della disco music.

Nives Concolino