Quattro giovani ’arruolati’ dal Comune

Quindici i ragazzi e le ragazze che si erano candidati al bando, quattro quelli ’arruolati’. Svolgeranno il servizio civile per il Comune di Bellaria. "È confortante il numero di ragazzi che si sono candidati per i quattro posti disponibil – commenta l’assessore Flaviana Grillo –. Un’esperienza formativa che talvolta rivela ai ragazzi la propria vocazione anche in ottica occupazionale, ma soprattutto un’opportunità di crescita personale che dà la possibilità di avvicinarsi alla macchina pubblica e amministrativa, anche in relazione ai servizi alla persona ed ai più fragili". Saranno assegnati a biblioteca, servizi sociali, gestione e servizi culturali. Le ore settimanali saranno 25, compenso di 444 euro mensili.