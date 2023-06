Quattro giovani salvati in mare

Attimi di paura ieri in prossimità della foce del Marano, a Riccione. Erano circa le 16,30, quando quattro giovani che si erano tuffati in mare, sono stati risucchiati da un "gardone", ossia da una buca formatasi con la mareggiata. La corrente era tale che i malcapitati non riuscivano più a tornare a riva, la nuotata sarebbe forse finita male, se non avessero trovato vicino loro una boa alla quale si sono attaccati in attesa che qualcuno li andasse a salvare. Accortosi subito del pericolo, pur dovendo intervenire in area non di sua competenza, l’assistente bagnanti Davide Pezzoli delle zone 135-136, in fretta e furia col moscone a remi ha raggiunto i bagnanti salvandoli.