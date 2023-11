Quattro incontri per la formazione degli albergatori

Riparte il progetto INformazione di Conflavoro Pmi Rimini. Quattro gli incontri previsti tra fine novembre e dicembre nelle sale congressuali dell’Eurhotel in viale Faenza, per affrontare argomenti di grande interesse per gli operatori del settore: il servizio breakfast, booking.com e i trend di sviluppo turistico dei prossimi 10 anni. "Rimini candidata capitale della cultura 2026 rappresenta una grande sfida per gli operatori che, sin da ora, si adoperano per garantire professionalità e servizi all’altezza di tale evento", spiega il presidente Conflavoro Rimini Della Vista. Incontri partiti ieri, in svolgimento anche oggi e domani, e poi il 15 dicembre. Tra i relatori Bertelli (su servizio breakfast), Zavatta (’Booking alleato o nemico?’, Del Vecchio di Teamwork (’Trend turistici dei prossimi 10 anni’).