Quattro milioni contro le buche Ecco tutte le strade da sistemare

Quattro milioni per chiudere le le buche e risistemare le strade più dissestate. È il corposo pacchetto di interventi varato da Palazzo Garampi e da Hera, per riasfaltare le strade riminesi. Saranno una cinquantina quelle interessate dai lavori, che partiranno già dal 6 marzo quando Hera metterà mano ad alcune vie a Rimini nord e Miramare. Poi, dopo Pasqua, prenderanno il via anche i lavori finanziati dal Comune, che ha messo a bilancio 2 milioni di euro per i cantieri. "Andiamo a raddoppiare la spesa rispetto al 2022, quando avevamo impegnato a bilancio un milione di euro – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Al piano di interventi del Comune si aggiunge quello che sarà realizzato da Hera", che vale (circa) altri 2 milioni. In tutto, saranno una cinquantina le strade interessate dai lavori. Hera interverrà per rifare gli asfalti a Rimini nord e a Miramare, a conclusione dei lavori che hanno interessato le reti fognarie. I lavori del Comune prevedono invece la riasfaltatura e la sistemazione di aiuole e marciapiedi sulle strade più ’segnalate’ dai residenti per le loro pessime condizioni.

Nel dettaglio, i lavori del Comune (affidati ad Anthea) che partiranno in aprile dopo Pasqua, riguarderanno nella zona nord un tratto di via Orsoleto, e le vie Cotignola, De Amicis, Prampolini, XXV Marzo 1831, Aquileia, Predil, Treves, Vendemini; nel quartiere dell’Ina casa le vie del Volontario, Mengoni, Sacconi; nella zona Padulli le vie San Leo, Tristano e Isotta. Infine, previsti lavori anche nelle vie Covignano, Monte L’Abbate, San Paolo, Tobruk, Due Palme, Umbria, Marebello, Perugini, Pomposa. Partiranno invece il 6 marzo i lavori a cura di Hera, che interverrà nella zona nord, tra Torre Pedrera e Viserbella, nelle vie Angelini, Pagliarani, Minguzzi, Serpieri, Caprara, Sancisi, Zavoli, Bartoli, Fanelli, Cenci, Belmonte, Petropoli, Sante Medici, Nagli, Spina, Brava, Chisimaio, Gibuti, Obbia, Merca, Garian, Gebel, Lago Tana, Mogadiscio, Chisimaio, Tibesti, Merca, Lago Garda, Aretusa, Duranti, Brunelli, Colli, Zambianchi, Marchetti, Marcaccini, Naiadi e nella piazzetta Di Calboli. A Miramare i cantieri di Hera invece si concentreranno sulle vie Pescara, Brescia, Bari, Adria, Bevilacqua, De Pinedo, Udine, Principe di Piemonte, Padova, Zurigo, Ginevra, Berna, Ferrarin, Mosca, Lucerna e via Ravarino. Ma il Comune sta già pensando anche al 2024, quando Rimini ospiterà la tappa del Tour de France. "Entro pochi mesi – annuncia Morolli – faremo il piano delle asfaltature in vista del Tour".