Quattro milioni per i cantieri in periferia

Milioni di euro spesi in lavori pubblici a monte della statale 16. Si va dalla sistemazione dei marciapiedi in via Montescudo alle prime cantierizzazioni per la messa in sicurezza di via Marignano, passando per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza. Considerando anche i cantieri già avviati, il conto complessivo delle risorse impegnate dal Comune arriva a 4 milioni. Il lavoro più consistente, per una spesa di 2,5 milioni di euro, riguarda la sistemazione dei marciapiedi in via Montescudo e l’ampliamento del parcheggio in via Coriano. Gli interventi rientrano tra le operazioni di riqualificazione delle aree a ridosso della Ss16, dove si è intervenuti per rimuovere i semafori e creare una nuova viabilità. Di pari passo prosegue il cantiere per la realizzazione dell’attraversamento del torrente Ausa per il ripristino della connessione ciclopedonale tra la via Barattona e la via Montescudo. Per sistemare via Marignano è stato destinato un milione di euro. Inoltre sono previsti 215mila euro per la videosorveglianza sulla Ss16.