Quattro minuti per ripulire negozio di ottica

Furti e borseggi durante il weekend di San Martino. Ma prima dell’ondata di colpi alla fiera, una o più bande di ladri hanno preso nel mirino varie attività commerciali di Santarcangelo. Tra le vittime dei malviventi anche l’ottica Vision di via Pascoli, in pieno centro, che è il negozio che ha subito i maggiori danni. "In quattro minuti d’orologio sono riusciti a portarci via occhiali per un valore complessivo di 30mila euro. È stato un colpo studiato su misura e fatto da professionisti, è un fatto evidente", allarga le braccia Stefano Cappelletto, il titolare dell’ottica Vision.

Il furto è stato compiuto nella notte del 2 novembre, ma per fare l’inventario della refurtiva c’è voluto qualche giorno. "Per la nostra attività è stato un duro colpo – continua Cappelletto – Hanno rubato una quantità ingente di occhiali (soprattutto da sole) e sono riusciti a farlo in pochissimi minuti. La telecamera della tabaccheria di fronte al nostro negozio ha filmato tutto". Anche la modalità con cui i ladri sono entrati. La banda ha tagliato letteralmente la serranda dell’accesso principale, che si trova in via Pascoli, usando probabilmente delle tronchesi, poi ha forzato la porta d’ingresso e una volta dentro ha fatto man bassa degli occhiali.

"Sono convinto – spiega ancora Cappelletto – che avevano studiato bene il colpo prima. Sapevano quali occhiali rubare e dove trovarli…". Il colpo è avvenuto intorno alle 3 di notte. L’ottica Vision è a due passi da piazza Ganganelli, ma a quell’ora nessuno si è accorto di quanto stava accadendo. I ladri sono fuggiti solo perché è scattato l’allarme.

"Nel negozio abbiamo un sistema antifurto, ma non le telecamere. L’allarme è scattato, ma quando gli operatori del servizio di vigilanza sono arrivati sul posto la banda era già scappata". Dopo il colpo i maliventi hanno fatto perdere le loro tracce.

Stefano Cappelletto ha denunciato il furto ai carabinieri di Santarcangelo, che adesso indagano sull’accaduto. Non è stata l’unica attività finita nel mirino dei ladri in queste settimane, ma è stata quella che ha avuto i danni maggiori. "Per fortuna – conclude il tiolare del negozio sanatrcangiolese – siamo assicurati. Ma subire un furto da 30mila euro non è un cosa da poco, anzi è una vera batosta. Comunque noi andiamo avanti, sperando che in futuro vengano fatti più controlli a Santarcangelo".