Quattro percorsi per il ‘trenino’

A passo di trenino, con cui vivere e visitare la città. Riccione vuole potenziare questo servizio per i turisti e per riuscirci andrà a pubblicare un bando pubblico. Il comune ha previsto quattro ‘linee’ o percorsi cittadini: il percorso Parco, tra aree verdi e zone gioco, partendo e tornando al Parco della Resistenza; il percorso Castello degli Agolanti, itinerario panoramico; il percorso Mercato, per raggiungere il mercato settimanale; il percorso Serale, una corsa nella Riccione by night. Le tariffe: 6 euro a corsa, 10 euro andata e ritorno; esenzioni minori di 4 anni e per le persone con disabilità.