"Quattro progetti per la riqualificazione"

"Quattro ordini del giorno nell’ultimo consiglio comunale legati all’urbanistica e all’edilizia privata, inerenti sia a singole attività ed imprese che continuano a investire su se stessi e sul territorio, sia a imprenditori che intendono ex novo intervenire sul nostro territorio, contribuendo a migliorare l’offerta di Bellaria Igea Marina". I gruppi consiliare di maggioranza affermano che "i quattro punti sono stati approvati all’unanimità, segno di quanto sia percepita trasversalmente l’importanza di questo tipo di investimenti e sviluppo". Si tratta infatti di progetti che sono prova tangibile di una città attrattiva verso l’esterno, ma anche capace di guadagnarsi la fiducia di chi vi lavora e la vive, grazie alla crescente capacità, non da ultimo da parte della macchina comunale, di mettere chi vuole investire nelle condizioni di farlo. Situazioni che vanno dal settore turistico, a quello produttivo e commerciale fino ad interventi nel settore sportivo, che quindi rappresentano in larga parte lo schema economico e sociale del nostro comune".