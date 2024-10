Quattro roghi in un mese. Un’altra Panda incendiata, l’ombra del piromane

Potrebbe esserci l’ombra di un piromane dietro i roghi di auto avvenuti di recente attorno al centro storico di Rimini. Questa settimana sono state due le macchine danneggiate dalle fiamme: in entrambi i casi si tratta di Fiat Panda in sosta. L’ultimo episodio è quello avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Matteo Tosi, nella zona del Villaggio Azzurro. Il fuoco, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe divampato nell’abitacolo della vettura, devastando quasi completamente gli interni, in particolar modo il sedile lato passeggero. Alcuni passanti si sono però accorti delle fiamme e del fumo e hanno dato l’allarme. Sul posto sono quindi accorsi i vigili del fuoco che si sono immediatamente messi all’opera riuscendo a limitare il rogo prima che potesse completamente distruggere la Panda o propagarsi arrivando a lambire altre vetture. In via Matteo Tosi, oltre al personale del 115, sono accorse anche le Volanti della polizia di Stato e la polizia scientifica, a cui sono stati affidati i rilievi. La macchina andata a fuoco appartiene ad una donna che abita nella zona e che ha confermato di averla chiusa a chiave dopo averla parcheggiata in strada. La dinamica appare pressoché identica a quello di un altro episodio, avvenuto giovedì scorso verso le 17 nel parcheggio di piazza Guido Nozzoli, in via Circonvallazione Meridionale. Anche in quel caso, le fiamme hanno avvolto una Panda uscita quasi completamente distrutta dal rogo, causando danni anche ad una Mini posteggiata nelle immediate vicinanze. Sugli episodi di via Matteo Tosi e di piazza Nozzoli sono in corso accertamenti a 360 gradi. Circa un mese fa, nei dintorni di via Rosaspina, altri due roghi, sempre ai danni di Fiat Panda.

