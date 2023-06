Quattro serate con i filosofi: torna il festival

A Misano torna la rassegna estiva dedicata alla filosofia curata da Gustavo Cecchini. Dal 21 al 24 giugno andrà in scena il festival che avrà come tema il ‘desiderio’. A declinarlo, in tutte le sue sfumature, saranno quattro pensatori. I cancelli del giardino della biblioteca si apriranno mercoledì 21 giugno quando alle 21,15 il filosofo Silvano Petrosino terrà la sua lezione dal titolo ‘Meraviglia e sconcerto del desiderio’. Il giorno successivo ci si sposta in piazza Repubblica, dove Umberto Galimberti si metterà ‘In dialogo con Platone su le cose dell’amore’. Il 23 giugno, sempre in piazza Repubblica, l’ospite sarà Vito Mancuso con una suggestiva lezione dal titolo ‘Io vivo, dunque desidero’. La chiusura del sabato, nel giardino della Biblioteca, sarà con il filosofo Salvatore Natoli e la sua lezione, ‘Desiderio, essenza dell’uomo".