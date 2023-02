Quattro tracce misteriose per il Gran Giallo

È online il bando del 50° Premio Gran Giallo città di Cattolica, concorso letterario dedicato alle opere inedite. La giuria ha deciso di consegnare agli aspiranti scrittori quattro incipit d’autore pensati da quattro giurati il cui nome non è ancora stato svelato. Quattro stili diversi per quattro tracce misteriose che sono un invito all’immaginario di chi ambisce a diventare un nuovo protagonista dell’universo noir e del poliziesco. Il concorso annovera tra i suoi partecipanti alcuni grandi scrittori come Bruno Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini, Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli. Gli interessati a partecipare hanno tempo fino al 18 maggio 2023: info www.mystfest.com.